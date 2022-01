«I piccoli sono quelli che finiranno con il pagare il prezzo più elevato»

PESARO L'impennata delle bollette riguarda l'intero sistema produttivo, non solo le imprese energivore ma anche e soprattutto le micro e piccole imprese. È quanto sottolinea Cna chiedendo al Governo un approccio organico e complessivo per affrontare il problema del caro energia avviando un tavolo con tutte le componenti del sistema produttivo: «Senza coinvolgere le piccole imprese le soluzioni sono destinate ad essere insufficienti e parziali». Le piccole imprese italiane e le imprese artigiane subiscono infatti una distribuzione iniqua del sistema degli oneri generali, a cui contribuiscono per il 49% (circa 4,7 miliardi di euro) e con i quali finanziano anche, paradossalmente, le agevolazioni per le aziende energivore alle quali non accedono. Un problema che Cna denuncia da tempo, e che nell'attuale contingenza sta compromettendo l'operatività delle piccole imprese, con rilevanti rischi di sospensione dell'attività per le imprese più esposte. La distribuzione sperequata aggrava i normali costi energetici di un ulteriore 35%, mettendo le piccole imprese ai margini di un mercato in cui le imprese industriali hanno il vantaggio competitivo di pagare l'energia quattro volte di meno. E' quindi necessaria la riforma rapida e drastica della struttura della bolletta, che garantisca una distribuzione più equa degli oneri generali di sistema tra le diverse categorie di utenti e legata all'effettivo consumo. Inoltre, va affrontata la revisione della disciplina delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia, limitando i benefici alle sole aziende che abbiano realizzato interventi di efficienza energetica. Infine, va guardato con attenzione il fenomeno delle cosiddette rendite inframarginali che condiziona il peso dei costi energetici producendo extramargini di guadagno per alcuni produttori.

