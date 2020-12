I parcheggi alla stazione acquistati i terreni di Rfi

LA RIGENERAZIONE

PESARO Si torna a parlare del recupero della stazione ferroviaria, della valorizzazione del suo piazzale e delle aree adiacenti per realizzare altri parcheggi. La trattativa che si era fermata nel pieno dell'emergenza Covid, ora può ripartire. Il sindaco Matteo Ricci del resto ha strigliato e non poco i suoi tecnici, chiedendo di accelerare sull'accordo da stipulare con Rete Ferroviaria Italiana. Ecco l'ultimo e più aggiornato cronoprogramma per la ripartenza che unisce Ferrovie e Amministrazione comunale.

Il protocollo

Prossimo passo sarà la firma del protocollo d'intesa necessario ad avviare la progettazione per uno stralcio unico d'intervento. Già nel mese di novembre il servizio lavori Pubblici coordinato dall'architetto Giraldi e dall'assessore Belloni, aveva espresso parere favorevole alla bozza d'accordo inoltrata da Rete Ferroviaria, che indicava le competenze a vario titolo sull'intero perimetro, che si snoda fra la sede stessa della stazione, le aree limitrofe fino ad abbracciare il Miralfiore. Rimane però ancora aperto il nodo delle aree a parcheggio di competenza comunale, tutto considerando che nessun atto d'acquisto è stato ancora stipulato dall'Amministrazione per l'area privata di Porta Cappuccina, che resterebbe l'unica fuori dalla partita di trasformazione dell'intero perimetro.

Il cronoprogramma

L'accordo verbale fra le parti c'è e a questo punto mancherebbe solo la firma del protocollo attesa per fine anno. Entro gennaio-febbraio prossimi poi, tecnici di Ferrovie da una parte e Comune dall'altra, avvieranno la progettazione vera e propria, che interesserà nella sua interezza tutta l'area, per arrivare a completare la progettazione entro l'autunno prossimo e avviare le prime gare d'appalto a 2021. Questi i tempi in linea di massima necessari a riprendere in mano la partita e confermati dall'architetto pesarese, Marco Tamino, chiamato dall'Amministrazione a collaborare esternamente con i servizi di pianificazione Urbanistica e viaria della città, forte dei rapporti che già intrattiene, proprio con il settore di Ferrovie dello Stato. Le risorse: Il protocollo d'intenti distingue ogni intervento per aree di competenza fra proprietà pubbliche comunali e proprietà di Ferrovie dello Stato. Le risorse necessarie a portare avanti il recupero di quella parte di città sono certe e già previste, confermano i tecnici. Tutti gli interventi comunali che competono ai Lavori Pubblici, potranno beneficiare quale fonte di finanziamento, delle risorse intercettate con il bando nazionale delle Periferie Urbane per via dell'Acquedotto e limitrofe. Mentre Rfi avrebbe concordato con l'Amministrazione un investimento che si aggira fra i 7-8 milioni di euro da impiegare direttamente per sedi e spazi di propria competenza.

L'intervento

Rete Ferroviaria si è presa l'impegno di ristrutturare completamente con una nuova disposizione interna e dei servizi per gli utenti-pendolari la sede della stazione dove è collocata la biglietteria. La ristrutturazione del vecchio edificio potrebbe essere il primo degli interventi che daranno avvio alla progettazione tecnica, coordinata dall'ingegnere Cassone di Rfi e dal suo staff. All'interno, nuovi servizi ai viaggiatori-pendolari, come postazioni bancomat automatiche e allargamento dell'attuale biglietteria. Si anche al recupero di alcuni spazi al secondo piano dell' edificio e inutilizzati dalla Polfer, che potrebbero in convenzione con il Comune ospitare il progetto di un hostello per i viaggiatori. Nel pacchetto di risorse milionarie è compresa anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sottopassi, da anni senza interventi di manutenzione, ma soprattutto bui in alcuni tratti.

La sosta

Fra le competenze in carico al servizio comunale Lavori Pubblici, l'accordo con Rete Ferroviaria prevede la sistemazione e l'attuale rivoluzione in termini di mobilità e sosta del piazzale antistante l'ingresso alla stazione. Tre gli interventi che dovranno essere progettati per tenere insieme uno spazio riservato ai taxi, sosta dei bus e spazi a parcheggio dei pendolari, che arrivano con mezzi propri. Intanto l'Amministrazione ha completato l'acquisizione dell'area limitrofa ai binari di proprietà di Metropark-Ferrovie. Resta sospesa invece la partita legale fra Comune e privati proprietari dell'area vicina al Miralfiore di Porta Cappuccina. Manca solo l'atto formale con cui il Comune acquisterebbe l'area, ma proprio questo atto si fa ancora attendere. Entro un paio di settimane il giudice amministrativo dovrà comunicare ai legali che tutelano i privati di Porta Cappuccina, l'accoglimento o meno dell'istanza per liberare l'area concessa in comodato d'uso gratuito al Comune e già scaduto, e in assenza di un atto di acquisto, quel parcheggio verrebbe chiuso.

Letizia Francesconi

