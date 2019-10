CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I NODIPESARO Si allungano tempistiche e procedure per il recupero e la valorizzazione della Sala della Repubblica, all'interno del teatro Rossini. Sì, perché prima di dar corso all'intervento, l'intero contenitore deve essere strutturalmente adeguato alle normative sismiche e di sicurezza. A definire il percorso c'è una recente delibera del servizio Lavori Pubblici che risale all'8 ottobre. Il Rossini secondo le normative che insistono su edifici e patrimonio storico, non è antisismico, e solo nel caso in cui gli enti competenti decidano...