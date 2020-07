I NODI

PESARO Cronaca di un'ordinaria domenica d'estate d'assalto alla spiaggia di Focara. Un serpentone di auto ovunque, sotto il sole nel centro abitato, lungo la Panoramica, dall'inizio alla fine del borgo e persino davanti alla chiesa e all'ingresso del cimitero. Tutto fin dalle prime ore del mattino a tarda sera e spesso fino l'indomani mattina, per chi in spiaggia continua, nonostante i divieti, a passare la notte. Un'istantanea, che nulla ha a che fare con la straordinaria bellezza del borgo a picco sul mare, descritto nelle pagine della rivista Bell'Italia né con laspiaggia di Focara, citata dal britannico The Guardian e neppure con la strada Panoramica, riconosciuta fra le dieci più belle d'Italia.

Il nuovo corso

Intraprendere un nuovo corso del parco San Bartolo, come lanciato nell'incontro di venerdì scorso dal presidente Stefano Mariani, significa prendere in mano la situazione e l'annosa questione della mancanza di parcheggi e di una sosta che attualmente non è regolamentata, né in entrata né in uscita dal borgo. Controlli sì, ma le attività economiche di Fiorenzuola, i due ristoranti, il bar, il nuovo B&B e altre ancora, chiedono più attenzione per evitare che la sosta selvaggia penalizzi il passaggio e la possibilità di fermarsi al ristorante o in una delle attività. Ecco le voci di chi a Fiorenzuola vive e lavora. Le istanze: a fronte di un accesso di massa alla spiaggia sotto Focara, pochi sono i benefici che questo tipo di turismo porta alle attività esistenti e al borgo stesso. «La gran parte delle comitive di giovani e famiglie che scendono al mare, lo fanno già cariche di borse e borse frigo così commenta Serena Baggiarini per l'Osteria Focara e al ritorno, si fermano soprattutto al bar, ma devo dire che sono veramente pochi quelli che scelgono il ristorante. Nelle ultime settimane poi, da quando in spiaggia c'è il chiosco di food truck, abbiamo notato un calo soprattutto la sera, tra chi risale in paese dopo una giornata al mare. Certo è che l'assenza di un parcheggio rimane per tutti noi il problema di sempre. Soprattutto nel weekend, dove a pranzo ho clienti che scoraggiati spesso mi disdicono anche all'ultimo minuto».

Le disdette

Anche per Anna Gualazzi dello storico ristorante La Rupe, il nodo da sciogliere in fretta dovrà essere proprio il parcheggio o comunque un sistema di ingresso e sosta regolamentato. «Problemi ce ne sono eccome commenta la domenica poi è il caos, a pranzo i clienti hanno non poche difficoltà a trovare un posto auto, e spesso non riescono a fermarsi, siano clienti prenotati o di passaggio, proprio per l'invasione delle auto lasciata da chi invece scende a mare». E poi c'è Piadinzuola, poco prima della discesa su strada della Marina. «Ad ogni stagione stessi problemi commenta Angela Micacchi quelle problematiche, che quasi quotidianamente sono gli stessi clienti a riferirmi: caos per sostare e trovare un posto, la mancanza di un servizio adeguato di collegamento con Focara, proprio perché non ci sono navette del trasporto pubblico».

In bici contromano

«E poi - prosegue - biker e ciclisti spesso a tutta velocità nel borgo o contromano. Non da ultimo il problema dei rifiuti, con pochi contenitori. Come ogni stagione continua ad essere sotto gli occhi di tutti la mancanza totale di un controllo di chi scende in spiaggia la sera con carbonella e piccole griglie, pronti a bivaccare per la notte. Senza controlli queste abitudini continuano a persistere». Ieri con la Panoramica chiusa al traffico fino alle 12, non è sfuggita al controllo dei vigili un'auto in sosta per tutta la notte, in curva all'inizio del borgo, lato Gabicce. Sosta pericolosa e vietata e per questo gli agenti ne hanno disposto la rimozione. Non sono stati però questi i soli controlli lungo la Panoramica: ad essere fermati nell'orario di chiusura, motociclisti e automobilisti, incuranti dei cartelli di divieto agli ingressi della Panoramica. Ma se guardiamo all'afflusso massiccio nei weekend, le forze impegnate la domenica nei controlli sono poche rispetto alla mole di traffico che si muove verso Fiorenzuola. Sono gli stessi agenti a far notare che in una domenica come quella di ieri, per tutto il territorio dell'Unione Pian Del Bruscolo, erano disponibili quattro pattuglie la mattina di cui due per l'infortunistica.

Letizia Francesconi

