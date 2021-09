I no vax si ritroveranno a Baia Flaminia tra i partecipanti Cunial, Polacco e Povia

PESARO Non vogliono farsi chiamare no vax o no pass: loro si definiscono cittadini liberi e rivendicano la libertà di scelta nel caso di vaccinarsi o meno. A Pesaro si sono già incontrati e oggi torneranno a rincontrarsi nuovamente anche se la sede scelta cambierà. Doveva essere il parco Miralfiore, come già accaduto la scorsa primavera, ma essendo nella giornata odierna il parco impegnato a ospitare un altro evento - ci sono i 30 anni dell'Admo Marche da festeggiare, ovvero l'associazione dei donatori di midollo osseo - la manifestazione è stata prevista al Campo di Marte, a Baia Flaminia, che in precedenza ha già ospitato i No paura day. Per quanto riguarda l'orario resta sempre lo stesso, ovvero il pomeriggio a partire dalle 15 e fino alle 19. Nella scaletta dei partecipanti, figurano tra gli altri, la parlamentare Sara Cunial, ex Movimento Cinque Stelle, l'avvocato Edoardo Polacco, l'architetto Diamante (R2020), e il medico Domenico Matrangelo. Gli argomenti trattati verteranno su un analisi politica della situazione attuale e sullo sviluppo di possibili scenari futuri anche in relazione alla gestione dell'emergenza Covid da parte del Governo Draghi. «Si parlerà - spiegano gli organizzatori - anche di nuovi possibili modelli sociali da contrapporre al sistema neoliberista dominante». Concluderà la serata un concerto del cantante Povia da tempo ormai uno dei paladini dei no vax e tra i protagonisti del primo raduno di Pesaro nell'estate del 2017.

