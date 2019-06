I lavori al palas hanno cancellato i film al Curvone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SORPRESAPESARO Tanti pesaresi spiazzati dal commento comparso sulla pagina facebook del cineclub Shining: A causa di insormontabili problemi tecnici ed organizzativi, il Cinema sotto la Luna quest'estate non si terrà ; non potendo garantire la qualità della programmazione e delle proiezioni, preferiamo non rischiare di perdere la stima conquistata nel corso degli anni. Fra farlo male e rinunciare, preferiamo la seconda. Buona estate a tutti, con l'augurio di ripresentarci la prossima stagione con la qualità e gli strumenti che vorremmo....