Colpo in casa

via con i gioielli

Ancora un furto nelle abitazioni. Il colpo è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in via Bertani, nella zona residenziale di Piazza Redi, approfittando dell'assenza in quel momento dei proprietari che sono rientrati solo dopo qualche ora, quando il passaggio dei malviventi era già avvenuto. I ladri, a quanto si è potuto apprendere, hanno forzato una porta finestra e dal varco si sono poi introdotti all'interno dell' appartamento. Qui hanno potuto agire indisturbati e dopo aver cercato un po' ovunque mettendo tutto sottosopra alla ricerca di contanti e di preziosi hanno arraffato dei monili in oro tra cui collane e anelli per un valore ancora da quantificare. I ladri sono scappati facendo perdere le loro tracce. I proprietari una volta rientrati constatato quanto sottratto hanno quindi presentato denuncia alla polizia che ha avviato le indagini. E sempre nella polizia, poche ore dopo, è dovuta intervenire dietro chiamata a Pantano, in via Vincenzo Rossi, per un violento litigio in famiglia che rischiava di degenerare in peggio. Quanto la pattuglia della polizia è arrivata sul posto c'era molta tensione ma per fortuna gli agenti sono riusciti a far riportare la calma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA