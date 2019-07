I fondi della Rocca per finanziare la ciclovia adriatica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RISORSEPESARO Rof 2019, mancano ancora all'appello 300.000 euro. Il Comune: «Li troveremo». Intanto, arrivano i soldi per Palio de Bracieri e Notte delle Candele. Sulla viabilità, ecco le risorse per la ciclovia adriatica Colombarone-Gabicce. Tra le delibere che lunedì, nell'ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva, verranno votate, c'è l'assestamento generale di bilancio, che ieri pomeriggio è stato visionato e discusso in commissione Finanze, guidata da Giulia Marchionni (Prima C'è Pesaro/Fdi). Il dirigente ai Servizi...