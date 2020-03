MAROTTA Varchi tra la provincia di Pesaro Urbino nella zona 1 e quella di Ancona nella zona 2 della mappa dell'emergenza non presidiati e assembramenti nei bar fuori provincia. Divampa la polemica con molti cittadini che hanno telefonato a polizia e carabinieri per chiedere delucidazioni dopo l'approvazione del nuovo decreto del governo Conte. Chi sui social chi telefonicamente in tanti hanno fatto notare che sarebbe stato più urgente predisporre da subito un presidio fisso in particolare lungo la statale Adriatica o la Pergolese. Molti i dubbi e le richieste dei cittadini sugli spostamenti tra la provincia di Pesaro e quelle limitrofe. Il Comune di Mondolfo ha diffuso la seguente nota: «Al contrario di come avvenuto nelle scorse settimane per le zone rosse, non sono previsti varchi di accesso e uscita da parte delle forze dell'ordine ai confini tra la provincia di Pesaro Urbino e le altre Province. È possibile spostarsi all'interno e fuori dalla Provincia solo per esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per motivi di salute. Limitate quindi il più possibile gli spostamenti e uscite solo per motivi indispensabili». Alle 18 gli agenti della polizia locale hanno verificato come da decreto il rispetto della chiusura dei locali pubblici. Numerosi avventori sono stati visti irresponsabilmente addensarsi nei locali al di fuori della provincia come a Ponte Rio, che ricade nella provincia di Ancona, dove non vige l'obbligo di chiudere alle 18.

