PESARO Sopralluogo a sorpresa della Soprintendenza nella piazza di Natale che avrebbe imposto, sulla base segnalazioni, la rimozione dei teli plasticati antipioggia e antivento, fissati alle tettoie delle casette di legno. Non solo: anche la pista di pattinaggio è stata ispezionata on correzioni da apportare. Malumore tra ambulanti e operatori che si sentono presi di mira a pochi giorni dal Natale, informati solo all'ultimo momento dagli organizzatori Pesaro Parcheggi e Promo D, delle modifiche necessarie.

Lara, da anni gestore di Pesaro on ice con la tradizionale pista di ghiaccio, attende un incontro per approfondire quanto richiesto. Durante il sopralluogo, i tecnici della Soprintendenza, avrebbero contestato ai gestori i pannelli rossi che illuminano la pista, posizionati tutt'intorno al perimetro, perché non renderebbero visibile la storica fontana di piazza del Popolo. Resta impossibile in questi giorni rimuovere gli oltre dieci pannelli rossi intorno al perimetro di ghiaccio, anche perché verrebbero meno le condizioni di sicurezza per i clienti. Resta da capire se riposizionare dei pannelli trasparenti intorno al perimetro o apportare altre modifiche, senza gravare sull'attrazione e sulla sicurezza degli utenti. Va detto infatti che la pannellatura rossa, colore simbolo di Pesaro nel Cuore, ha infatti la funzione di seconda balaustra mentre la prima pannellatura interna ha la funzione di balaustra con doppio corrimano per la sicurezza dei bambini. Fra le due balaustre c'è poi tutto il sistema impiantistico ed elettrico per l'illuminazione della pista. Per questo le eventuali modifiche ai pannelli andrebbero fatte valutando le condizioni di sicurezza e tecniche. Ad alcuni degli ambulanti delle casette è invece arrivata una mail dalla società Promo D. «La mail partita da Pesaro Parcheggi è pervenuta a noi ambulanti senza ulteriori spiegazioni - riferisce Katia che vende articoli di lana e accessori - Riporta che, a seguito di un esposto-denuncia, si invitano gli ambulanti a rimuovere tutte quelle strutture provvisorie, in plastica, esterne alle coperture in legno delle casette». Sono soprattutto gli ambulanti che vendono accessori di pelletteria e lana a utilizzare i teli plasticati.

Diversi operatori ieri i teli li hanno arrotolati e richiusi, affissi alle tettoie delle casette. «Sono semplicemente delle strutture - puntualizza Katia - messe a protezione, in caso di pioggia o di vento come in questi giorni, di un certo tipo di merce, soprattutto se sono lavorazioni artigianali o accessori di abbigliamento delicati. Assurdo che questa comunicazione arrivi nei giorni clou del Natale. Ho già inoltrato la comunicazione ricevuta all'avvocato, poi valuteremo il da farsi».

