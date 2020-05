I CONTROLLI

PESARO Sono i chips sui pedali della zona mare. A loro è stata affidata la sorveglianza dei luoghi di maggior rischio per gli assembramenti in questo primo weekend della Fase due. E' la coppia di vigili urbani assegnata al controllo di tutto il tratto che da nord a sud corre lungo la linea della bicipolitana mare, partendo da sotto il San Bartolo per toccare il confine con il territorio fanese. Ieri mattina sono saliti in sella ai pedali dalle 8, per iniziare il primo giro di ricognizione.

«Siamo già arrivati fino a Fosso Sejore e per ora è andato tutto bene - raccontano i due agenti-bikers della municipale verso metà mattinata - Ci sono persone che camminano, che vanno in bici, ma restano per lo più a distanza e senza creare gruppi. Non siamo dovuti intervenire per situazioni particolari. Percorriamo la ciclabile fino a Baia Flaminia in direzione nord, poi torniamo indietro facendo la spola lungo viale Trieste e Sottomonte. Verifichiamo il rispetto delle regole lungo l'itinerario ciclabile del mare e sui marciapiedi». Un servizio che viene integrato, nella task force di controlli, da altre forze dell'ordine sui veicoli.

La task force

E proprio ieri mattina una pattuglia dei carabinieri girava in viale Trieste. Pedalare sotto il sole per ore senza mai togliere per un attimo la mascherina non è semplice, ma i due vigili non si risparmiano e oggi riprenderanno il turno, con ancora maggiore intensità, se possibile, in quanto è considerata dalle stesse forze dell'ordine la giornata più a rischio per l'afflusso in zona mare e la possibilità concreta di non riuscire a rispettare le distanze e creare assembramenti.

Le curiosità

Tra le curiosità notate ieri mattina, lungo la spiaggia di Baia Flaminia, in diversi si sono messi a passeggiare, o restavano fermi, con i piedi dentro l'acqua vicino alla riva, mentre sul lato ponente una ruspa ha iniziato a livellare l'arenile in vista dell'apertura della stagione, indicativamente dal 29 maggio secondo quanto annunciato dal Governatore Ceriscioli. Intanto, gli assessori Mila Della Dora e Riccardo Pozzi hanno fatto un video messaggio a favore dell'utilizzo in sicurezza dei parchi, sulla scia dell'invito lanciato dal sindaco di scegliere le aree verdi vicino a casa in questo primo weekend, piuttosto che la zona mare, per non doversi trovare costretto a chiudere il lungomare.

Le aree verdi

«Abbiamo riaperto 56 aree verdi della città - dice Della Dora - ci sono i volontari a presidiare queste zone e ricordare alle persone quali atteggiamenti ci sono da tenere in un parco pubblico». Per Pozzi «I parchi diventeranno un luogo importante, nel quale in questi giorni si potrà tornare a vivere all'aria aperta, ma sarà molto importante fare leva sulla responsabilità delle persone, evitare assembramenti, mantenere le distanze, e tenere le mascherine».

Thomas Delbianco© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA