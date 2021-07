I CONTROLLI

PESARO In arrivo telecamere di videosorveglianza, grazie al patto fra Comune-Marche Multiservizi, contro i furbetti dei rifiuti: chi sgarra nella raccolta differenziata o chi li abbandona senza arte nè parte. Una decina i dispositivi alla partenza suddivisi in sette zone sensibili della città, ad iniziare dai quartieri e dalle zone più periferiche fino al centro storico. Obiettivo è mappare soprattutto quartieri residenziali di nuova costruzione e grandi condomini. Dispositivi, che verranno installati sulla pubblica via ma nel rispetto delle norme sulla privacy e permetteranno di identificare solo quei cittadini che non conferiscono i rifiuti seguendo il calendario della raccolta differenziata del proprio quartiere di riferimento, oltre a chi scarica i propri rifiuti, magari ingombranti, altrove, lungo le strade o impropriamente nelle isole ecologiche.

L'iter

A entrare nel merito della svolta attesa a stretto giro sono Marche Multiservizi e l'assessore all'Ambiente Heidi Morotti. Piuttosto lungo è stato l'iter autorizzativo per consentire a Mms e Amministrazione di dotarsi e installare proprio questo tipo di telecamere in snodi viari o quartieri residenziali. Un provvedimento del genere resta fondamentale infatti per combattere da un lato episodi di degrado urbano e abbattere dall'altro il costo dell'attivazione del servizio di carico-scarico, ogni volta che i mezzi si Multiservizi si trovano a raccogliere rifiuti ingombranti e abbandonati. A breve, conferma Marche Multiservizi, come già accade in Romagna, i cittadini potranno anche scaricare e utilizzare la nuova Applicazione Rifiutologo, strumento digitale del gruppo Hera per aiutare la raccolta differenziata. Le telecamere: «Via libera, dopo un iter che si è appena concluso conferma l'assessore alla Sostenibilità Morotti per le prime 10 telecamere che serviranno ad individuare con esattezza quartieri e zone, dove sempre più frequenti sono i comportamenti scorretti e lesivi al decoro urbano. Sono telecamere removibili all'occorrenza e itineranti, questa la novità, installate per un certo lasso di tempo, e che poi a rotazione verranno posizionate in altri quartieri, toccando via via tutte quelle zone o assi viari, che da tempo sono loro malgrado diventati più attrattivi per l'abbandono dei rifiuti. Solo così potremo individuare in modo puntuale i trasgressori alla differenziata e sanzionare con certezza e rigore».

Le sanzioni

Chi verrà immortalato dalle telecamere rischia per abbandono di rifiuti una sanzione che va da un minino di 250 a un massimo di mille euro, se parliamo di ingombranti o rifiuti pericolosi. Dispositivi intelligenti quindi quale unica soluzione, sì perché a ben guardare i numeri raccolti dai sei ispettori ambientali della Multiservizi ma troppo pochi per mappare l'intera città e i quartieri in crescita, in tre anni sono stati notificati poco più di una cinquantina di verbali, ma gli illeciti in tema di differenziata e ambiente sono in crescita.

Da mappare

Zone da mappare: da un primo confronto fra Comune e Mms i primi dispositivi dovrebbero essere installati partendo dal quartiere 8 di Borgo Santa Maria, uno fra i più popolosi e problematici fra aree residenziali e altre artigianali, poi via via a rotazione scendendo verso il resto della città per toccare tutta l'area residenziale del Lungofoglia di via Caboto fra le palazzine di nuova edificazione e il quartiere Porto-Baia Flaminia, dove più numerose sono state le segnalazioni per rifiuti abbandonati, ed ancora la zona residenziale dei nuovi condomini Mulazzani, il quartiere Tombaccia e Celletta, dove più diffusi sono gli agglomerati condominiali e dove più frequentemente vengono segnalati comportamenti scorretti fra residenti dell'uno o dell'altro quartiere e condomini.

Letizia Francesconi

