CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLI/1PESARO La Polstrada passava a vigilare e a colpire i furbetti della sosta selvaggia a Sottomonte e puntualmente lui ripassava a stracciare le multe elevate e sistemate tra il tergicristallo e il parabrezza Chiamatelo giustiziere per quanto naif o, come l'avevano soprannominato gli agenti della polizia stradale, il disturbatore, fatto sta che l'uomo, pesarese, ha continuato la sua azione per diversi giorni finchè gli stessi poliziotti non si sono appostati e l'hanno pizzicato.Gli accertamentiL'uomo raggiungeva Sottomonte in...