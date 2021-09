I contagi in crescita l'appello di Ucchielli

VALLEFOGLIA Dal sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, un altro appello a vaccinarsi. L'appello, in coppia con l'assessore alle Politiche sociali e sanitarie Daniela Ciaroni, è conseguente all'andamento dei contagi sul territorio comunale di Vallefoglia, che sono in crescita. Ad oggi in base al report della Regione Marche a Vallefoglia ci sono 78 persone in isolamento/quarantena di cui 43 sono positivi accertati. Dieci giorni fa c'erano 10 positivi in meno e anche le persone in isolamento erano inferiori di 12 unità. «A seguito dell'aumento dei contagi che si stanno purtroppo registrando negli ultimi giorni anche nel territorio comunale - spiegano gli amministratori - rivolgiamo ancora una volta un caloroso appello ai cittadini ad osservare rigorosamente i comportamenti atti a contenere il diffondersi del virus. In particolare ricordiamo di indossare sempre le mascherine nei luoghi chiusi o dove non si possono mantenere le distanze di sicurezza, di igienizzare sempre le mani e di evitare assolutamente ogni assembramento o altre forme di raggruppamento. Ma invitiamo soprattutto coloro che non l'hanno ancora fatto, a recarsi al più presto a vaccinarsi perché come si evince anche dai dati trasmessi a livello nazionale il vaccino è l'unico strumento che ci consentirà di non ritrovarci nelle prossime settimane con possibili forme di restrizioni anche in vista dell'imminente inizio dell'anno scolastico e della ripresa delle attività lavorative. Rinnoviamo pertanto nuovamente un appello a tutti i cittadini a recarsi presso il punto vaccini della Casa della Salute di Montecchio, aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19, al fine di raggiungere quanto prima la tanto auspicata soglia di immunità che ci permetterà di affrontare il prossimo periodo autunnale e invernale con maggior sicurezza e tranquillità».

