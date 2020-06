I bambini possono ritornare ai loro giochi

PESARO Da oggi, tre giugno, giochi sanificati e sicuri per i bambini in almeno quattro parchi cittadini. Nel rispetto delle misure di precauzione e distanziamento, si potrà tornare a utilizzare i giochi per i bambini in quattro aree verdi pubbliche della città: parco Scarpellini, Foro Boario a Borgo Santa Maria, giardini di viale Zara e giardini di via Volontari del Sangue in zona Cinque Torri. Il servizio andrà da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. I giochi riaperti saranno sanificati costantemente. Non servirà prenotare ma addetti preposti del Comune e della protezione civile controlleranno sull'osservanza dei protocolli e sull'utilizzo dei giochi. Un bambino alla volta. Manutenzione del verde da parte di Aspes prima della riapertura. Non solo: dal tre giugno, in aggiunta, i giardini di nidi e scuole dell'infanzia comunali saranno accessibili ai bambini iscritti. In questo caso su prenotazione concordata dalle famiglie con le educatrici. Giochi anche qui igienizzati. Per i bambini è un inizio di ripresa, seppure graduale. In attesa che ripartano anche i centri estivi l'Amministrazione comunale vuole dare comunque un segnale, comprendendo che la loro socialità inevitabilmente sta risentendo della situazione. L'Amministrazione comunale nel procedere alla riapertura ha scelto il principio della gradualità, ritenuto essenziale nella fase 2.

