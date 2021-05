Hotel, il test di riapertura con il valzer delle gestioni Le novità sono a Levante

LA STAGIONE

PESARO Le gare di triathlon e duathlon che si stanno svolgendo nel fine settimana a Baia Flaminia hanno dato una sferzata all'apertura degli hotel, stagionali o meno. Il Des Bains e il Flaminio accolgono lo staff e gli atleti, nel frattempo per il prossimo fine settimana, l'ultimo di maggio, si prepara la riapertura di altre strutture che coinciderà anche con una versione rinnovata dai cambi di gestione. E' soprattutto il lungomare di Levante, lungo la passeggiata di viale Nazario Sauro, a veder rinascere vecchi alberghi chiusi. Con format e proposte diverse riaprono con nuovi gestori i tre stelle l'hotel President's della famiglia Cartoceti, chiuso da ormai due stagioni, e il confinante hotel Flying.

Mettersi in gioco

A rilevare il President's è Valerio Bizzi, già nel mondo della ricettività e gestore del Plaza di Cattolica. «Il nuovo President's si prepara a riaprire fra fine maggio e i primi di giugno annuncia Bizzi una struttura che aveva davvero bisogno di un restyling generale e una rinfrescata, dalla tinteggiatura esterna alle circa 50 camere. Ogni camera sarà a sé con un motivo o un disegno diverso, alcune stanze in rosa con motivi romantici o floreali, altre in verde per richiamare il relax e la natura e altre ancora con i colori del mare. Rinnovata anche tutta la cucina e la sala ristorante, in collaborazione con un ristoratore pesarese con vent'anni di esperienza, e non da ultimo una riqualificazione esterna delle facciate lato mare, più che mai necessaria». «L'offerta ricettiva prosegue - sarà simile a quanto già avviene in Romagna con turismo sociale in bassa stagione mentre si cercherà di tenere più alto il numero di famiglie da intercettare con pacchetti ad hoc e la collaborazione dei tour operator». Spiaggia e hotel: chi si rimette in gioco è anche Paolo Casoli, già gestore dello stabilimento bagni Iole 27 che dal prossimo fine settimana riaprirà il Flying. «Lido e hotel funzioneranno di pari passo, questa è la scommessa anticipa - le prime prenotazioni partiranno da metà giugno ma intanto partiamo con cinque camere e giovani coppie per il weekend a cavallo del 2 giugno o per un'intera settimana. Siamo nuovi come offerta alberghiera ma vogliamo farci conoscere e apprezzare. Un hotel con il format del bed and Breakfast, solo pernottamento e prima colazione, soprattutto pensato per un turismo giovane, di mare per comitive di amici o giovani coppie. Un turismo veloce, proprio perché l'albergo sarà legato direttamente alla spiaggia già in concessione, ma senza un'offerta all inclusive. Riqualificate tutta la facciate esterne dopo due anni di mancate manutenzioni ma con l'obiettivo dalla prossima primavera-estate, se tutto funziona, di intervenire strutturalmente riqualificando la struttura all'interno anche da un punto di vista energetico e termico». Passaggi di gestione: fra gli hotel che sono passati di mano da questa stagione c'è l'Embassy di proprietà del presidente Apa Fabrizio Oliva ora passato in gestione ai titolari dell'hotel Caesar. Nuova gestione anche per il Leonardo Da Vinci. Tutti in zona Levante. Resta incerto, a Ponente, il futuro dell'hotel Cruiser in viale Trieste, con la possibilità entro giugno di una riapertura temporanea per un'ultima gestione sotto il gruppo Uappala di Livorno.

Letizia Francesconi

