«Ho bloccato i giovedì studenteschi per tempo»

URBINO Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini con la sua ordinanza ha praticamente preceduto i vari Dpcm Conte sulla stretta alla movida. «Una cosa è certa: i territori non sono tutti uguali. La cosiddetta movida urbinate non è la stessa di Urbania, Fermignano e, che ne so, Fossombrone. Occorrerebbe differenziare per salvaguardare le attività. E' giusto che il confronto avvenga con la Prefettura, la sua opera di collegamento è visto positivamente da tutti gli attori in campo perchè certe scelte vanno prese in collegialità». Per Gambini comunque non ci sono all'orizzonte altre restrizioni. «Nessun altra misura particolare oltre l'ordinanza di qualche giorno fa - commenta - Coprifuoco? Chiusure delle vie? Nulla di tutto ciò. Dico solo che questo Dpcm forse occorreva farlo un po' prima. Il sottoscritto si è mosso quando ha visto, con mano, che i giovedì sera, nella città di Urbino, potevano esplodere. Quel giovedì testimoniato anche dalle foto sui social e sulla carta stampata non è stato salutare. Non ho altre misure da prendere. Stasera (ieri per chi legge ndr), in Consiglio Comunale, ho parlato con i capigruppo perchè ci sia uniformità di vedute e di considerazioni». E le feste? Soprattutto quelle di Laurea che in Urbino, nei tempi belli e spensierati, abbondavano? «Queste feste si faranno. Certo che si faranno ma sulla base di quello che dice il decreto. Trenta persone soltanto? Sei per tavolo? Credo che siano numeri ottimali poi se lo scrive il decreto, ma la cosa importante che mi sento di sottolineare, come ha fatto Conte, è che ognuno deve fare la sua parte». Infine le forze dell'ordine. Turni speciali anche per la municipale? «Assolutamente sì. Tutto però deve essere coordinato con le altre forze dell'ordine. Dobbiamo assolutamente evitare la chiusura totale di tutto. Se a Urbino chiude l'Università è la fine: non possiamo permettercelo. Quindi per la sicurezza di ciascuno ragioniamo con la testa e non con i piedi».

