Hangar, ora si chiude davvero Il domani è lo Scavolini Palace

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOPESARO Chiude il vecchio palas, ma non del tutto, almeno per qualche settimana. C'è amianto sulle vetrate, pronta la ditta che dovrà rimuoverlo. I tempi della riqualificazione? «Nuovo impianto finito prima del Rof 2019» si sbilanciano dal Comune ma non troppo. Una delle novità di questo inizio 2018 è senza dubbio l'atteso intervento di restyling del vecchio palas di viale dei Partigiani. Lo slittamentoL'avvio dei lavori era stato programmato in più occasioni durante tutto il 2017, poi è sempre slittato per motivi tecnici o...