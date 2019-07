Hangar, contratto firmato Il cantiere costerà 4 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIQUALIFICAZIONEPESARO Vecchio Palas, «contratto firmato» ribadiscono dal Comune, ora il cantiere di viale dei Partigiani può mettersi in moto. Il piano di recupero dell'hangar ha subito diversi ritardi nel corso degli anni, arrivando all'estate in corso, nella quale i lavori secondo il cronoprogramma iniziale dovevano già essere conclusi e il tutto inaugurato per il Rossini Opera Festival che inizierà a metà agosto. E invece il cantiere è ancora alle battute iniziali, tenendo conto che l'opera di ristrutturazione era stata approvata...