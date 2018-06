Guardiani e telecamere per spiagge in sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIGILANZAPESARO Vigilanza, telecamere e luci crepuscolari, anche i bagnini non vogliono lasciare la battigia esposta a furti e vandalismi. Così come il Comitato del Fiume Foglia ha rinnovato il contratto al guardiano notturno. Voglia d'estate, ma anche di sicurezza. Così gli operatori balneari si attrezzano ricordando che è comunque vietato di notte accedere all'area demaniale della battigia e gli stessi stabilimenti hanno regolamenti per l'apertura (in generale dalle 6.30 alle 24 salvo deroghe per occasioni particolari come la Notte...