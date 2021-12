GRADARA L'hub di prossimità chiude la fase-bis con 900 vaccini in tre sedute. Da maggio più di 3 mila somministrazioni. «Bilancio positivo, la popolazione ha risposto molto bene», dice il dottor Caroli. Il punto vaccinale potrebbe riaprire a gennaio. Ieri mattina si è tenuta al palazzetto dello sport di Gradara la terza e ultima seduta vaccinale dell'hub di prossimità coordinato dal dottor Marco Caroli, con la disponibilità di un gruppo di medici di famiglia, gestito in accordo con l'Area Vasta 1 e con il supporto di associazioni di volontariato e Protezione Civile che ha coordinato i flussi dentro e fuori l'impianto sportivo. I vaccini prenotati sono stati, così come nelle due precedenti settimane, 200, ai quali si sono aggiunte le somministrazioni a coloro che, residenti nel distretto di Gradara e circondario, si sono presentati senza prenotazione. Ieri circa 270 vaccini, che sommati alle dosi di sabato scorso, e di quello precedente, portano il totale a 900 vaccinazioni (342 nella prima seduta, 286 in quella successiva). Nella prima fase di apertura dell'hub di Gradara erano stati somministrati 2.200 sieri. E così, i vaccini complessivi, nell'arco del 2021 (con inizio a maggio, stop a settembre e ripartenza a dicembre), sono stati oltre 3mila. «Il bilancio è estremamente positivo - commenta a fine turno di lavoro il dottor Caroli - la popolazione ha risposto molto bene, sono state in prevalenza terze dosi, anche tra i giovani, abbiamo recuperato qualche non vaccinato, comprese prime dose ad under18. Ringrazio tutti coloro che mi hanno nominato coordinatore e che hanno collaborato». Non c'è nessuna ufficialità sulla riapertura dopo le feste. Ma la ripartenza nel nuovo anno è nell'ordine delle ipotesi, perché, come ha ricordato il sindaco Gasperi, ci saranno diverse terze dosi di coloro che hanno ricevuto il richiamo tra giugno e luglio. A Gradara c'è bisogno di spingere sulle vaccinazioni (gli ultimi dati indicavano una profilassi del 71%, tra gli ultimi posti nelle Marche) così come di frenare i contagi (dopo una discesa a 47 positivi ieri il bollettino segnava una risalita a 53).

