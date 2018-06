«Gli unici a non avere avuto sponsor della propria città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FOCUSPESARO Nel giorno della festa per la celebrazione del binomio Vis-Sampdoria, la città dello sport perde un'eccellenza come il Volley Pesaro, che ha rinunciato all'iscrizione in A1 per mancanza di risorse economiche. E anche il basket naviga a vista, con fatica. Gioie e dolori, paradossi in parallelo che fanno riflettere. La pallavolo dei tre scudetti, della caduta e della risalita, è piombata di nuovo nel baratro e non è dato sapere se avrà voglia e forza di riprovarci. E dire che Pesaro si fregia del titolo di Città dello...