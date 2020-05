GLI SCENARI

PESARO Il mercato immobiliare ai tempi del Coronavirus. Gli affitti di appartamenti turistici sono stati confermati e soprattutto è nato un nuovo segmento di mercato: la casa in campagna richiesta dagli stessi pesaresi. Il Covid-19 ha cambiato il punto di vista delle persone come spiega il presidente della Fiaip (Federazione agenti immobiliari professionali) Tommaso Andreani: «Questa pandemia ha cambiato i parametri di ricerca dei clienti. Stare chiusi in casa per settimane ha inciso molto nell'immaginario della gente. Per questo oggi la ricerca per la compravendita è quasi esclusivamente per appartamenti con pertinenze esterne come giardini, spazi condominiali oppure terrazzi grandi. È chiaro che avere uno sbocco all'aria aperta è diventata un'esigenza primaria. Possiamo dire che il bilocale con piccolo balcone lo stanno cercando davvero in pochi, così come appartamenti in grandi condomini ma senza terrazzi importanti».

La tenuta

Un mercato che comunque tiene sotto tutti i punti di vista. «I prezzi non sono affatto calati continua Andreani forse tutto è diventato più macchinoso perché non possiamo far vedere appartamenti abitati e anche dal punto di vista delle richieste di mutui i tempi si sono allungati. Le banche stanno elaborando tantissime richieste di persone che volevano sospendere il prestito, o anticipi di cassa integrazione, dunque tutto è andato a rilento. Aumentano quindi i tempi della trattativa, ma si vende. Un buon segnale dal punto di vista dell'economia generale». Secondo l'ultimo osservatorio immobiliare Fiaip le compravendite a livello provinciale, lo scorso anno sono state 3075 contro le 2036 nel 2013 a testimonianza di un mercato che è in ripresa. A Pesaro sono state 897 nel contro le 526 del 2013. Il tempo medio di vendita da 0-3 mesi è per il 13% dei casi; da 4-7 mesi il 39% mentre da 8-12 mesi il 33%. Altro grande tema: gli affitti, in particolare quelli legati al turismo estivo.

Il termometro

Rappresentano anche un termometro per verificare la temperatura dell'economia generale. Il vicepresidente Fiaip Filippo Marotti segue in particolare questo segmento. «La prima cosa da dire è che le disdette non ci sono state per il periodo estivo. A gennaio e febbraio abbiamo lavorato tanto e tantissimi appartamenti sono stati locati per la stagione balneare. Quindi dobbiamo lanciare un messaggio positivo: a giugno, luglio e agosto è tutto confermato. Viale Trieste, Trento e Cesare Battisti sono le più richieste. Si va per un due camere dai 2000 di luglio ai 2500 di agosto mentre con 3 camere da 2500 a luglio e 3000 agosto. Abbiamo turisti da Bologna, dalla Lombardia e dal Veneto in prevalenza. Ma al tempo stesso è nata una nuova forte richiesta. Quella di casolari, ruderi e case in campagna». Se normalmente i prezzi per un affitto di un appartamento nelle vicine colline e periferie va dai 300 euro per una camera fino a 700 al mese per tre camere, il turistico ha tutt'altri prezzi. «Sono soprattutto pesaresi a cercarle per avere un'alternativa estiva. Abbiamo visto anche amici, più coppie e famiglie con bambini che chiedono case con giardino a Trebbiantico, Ginestreto, Novilara, Candelara per poter vivere l'estate all'aria aperta. Poi si comprano la piscina gonfiabile e sono pronti ad affrontare l'estate. Il mare è una incognita con meno ombrelloni e regole rigide e il pesarese si è creato l'alternativa».

Il più ambito

Prosegue: «Le case sul mercato sono poche e non venivano mai richieste, per questo siamo arrivati ad affitti sui 3000 euro a luglio fino a 4-5000 euro ad agosto per una bella e ampia casa in campagna. Una spesa che magari si dividono più famiglie, parliamo di grandi spazi. Il San Bartolo resta sempre il più ambito e qui una villa lusso vista mare con piscina può costare anche 20-25 mila per la stagione. Un vero boom di richieste per un mercato che sta funzionando e ci lascia fiduciosi anche per il futuro».

Luigi Benelli

