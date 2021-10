«Gli incivili trasformano il parcheggio in discarica»

PESARO Incuria, abbandono di rifiuti, inciviltà e condizioni igieniche precarie. Il quartiere di Villa San Martino, torna a rimarcare il consigliere comunale di opposizione (Prima c'è Pesaro) Emanuele Gambini, soffre più di altri il fenomeno dell'abbandono selvaggio. Gli ultimi scatti arrivano proprio dalla zona commerciale e residenziale in via Scarlatti. «L'inciviltà di chi scarica di tutto purtroppo continua commenta Gambini e come se non bastasse il cumulo di rifiuti maleodoranti, pare che da giorni ci siano anche topi nell'area esterna del parcheggio. Si chiede a Marche Multiservizi e all'assessorato all'Ambiente di attivarsi in modo più rapido e puntale». Altro che fototrappole, rincara la dose il consigliere comunale, avvisato della situazione di incuria da alcuni residenti proprio nel weekend. «La zona è quella del parcheggio di via Scarlatti spiega - già da settimane è stata richiesta una maggiore attenzione della polizia locale o degli ispettori di Multiservizi proprio su quella zona, ma finora nessuno è intervenuto prendendo di petto il problema, né per lo svuotamento dei contenitori pieni e straboccanti, né con il posizionamento, almeno finora, di videosorveglianza per identificare chi conferisce e scarica impropriamente. Proprio questa problematica dell'abbandono dei rifiuti va avanti ormai da oltre due anni ed è trasversale a vari quartieri, per questo sono diverse le zone attenzionate. Eppure è proprio tutto il perimetro fra Villa San Martino, via Ponchielli e l'Interquartieri a soffrire di più. La situazione sembra che stia sfuggendo di mano. Anche se le fototrappole verranno installate a rotazione, il loro numero è minimo rispetto al dilagare dell'inciviltà. Da mesi la situazione è peggiorata, c'è chi scarica di tutto, vecchio mobilio, suppellettili, materassi e ferraglia varia. Al prossimo confronto con l'assessore all'Ambiente Heidi Morotti chiederò che l'Amministrazione preveda un vigile di quartiere a Villa San Martino, che monitori la situazione, segnalando tempestivamente»

