Giuliani, confermati i sigilli Società e indagati coinvolti

L'INDAGINEFANO È il più consistente sequestro preventivo di beni per la confisca dell'equivalente di una maxi evasione fiscale mai eseguito dal Tribunale di Pesaro. Ammonta a 15,2 milioni di euro l'Iva e l'Ires (imposta sul reddito delle società) che secondo la procura della Repubblica l'imprenditore fanese Fabrizio Giuliani, titolare a suo tempo della rete di negozi al dettaglio Fabrizio abbigliamento, non avrebbe pagato. I militari della Compagnia della Finanza di Fano, comandati dal tenente Luigi Leuzzi, hanno messo i sigilli a beni per...