Gira la ruota panoramica «Cinque minuti in orbita»

L'ATTRAZIONE

PESARO I bambini con i genitori, all'uscita dal giro sulla ruota panoramica, si dicono divertiti, così come l'assessore Riccardo Pozzi, «è stato come tornare bambini». L'attrazione si è accesa, e resterà così almeno fino al 6 gennaio. «Penso che prolungheremo la nostra presenza», dice Rosita Tamassia, che gestisce la ruota insieme al marito. Ieri l'inaugurazione,con tante persone che dopo aver immortalato il gioco di luci e movimenti dell'installazione con le loro macchine fotografiche, ne hanno approfittato per provare la ruota. La osservavano anche alcuni dei commercianti di piazzale Largo Aldo Moro che negli ultimi giorni si sono lamentati per le difficoltà viarie legate ai divieti di sosta.

«Chiediamo scusa per qualche disagio nella fase di montaggio. Lasceremo libera una carreggiata per non modificare il traffico. E stiamo cercando di recuperare anche qualche parcheggio perso - dice a proposito il sindaco Matteo Ricci - Una bella partecipazione. La ruota allunga la passeggiata e completa la piazza di Natale. Che accenderemo domani: sarà una giornata con diverse novità nell'allestimento e nello spettacolo, all'interno di uno schema collaudato. Nel frattempo, aggiungiamo ulteriormente un'attrazione fino al 6 gennaio. Se poi verrà frequentata da pesaresi e turisti resterà anche qualche giorno in più. Di certo la città è più viva e attrattiva: è sotto gli occhi di tutti. Continueremo in questa direzione. Non perderemo il passo: il Natale è diventato uno dei periodi più interessanti sul lato turistico. Anche con la rete del territorio. Per il compleanno di Rossini sono in arrivo altre novità sul centro storico. Per il periodo primaverile ed estivo, poi, ci piacerebbe avere una ruota più grande da posizionare in zona porto o Baia Flaminia. L'operazione della ruota, a costo zero per il Comune, è un'opportunità. Ci sono tante attività nella zona di largo Aldo Moro, molti progetti per il futuro e ora ritornerà anche il cinema».

Rosita Tamassia, cosa vi porta qua? «Questa bellissima città - risponde il gestore - E' un piacere essere qui, vista l'accoglienza, speriamo che vada sempre così». Una ruota, la vostra, non di grandi dimensioni. «Questa è una ruota dalla quale si riesce a vedere il panorama, non si vedono i punti piccoli. E' una bella posizione, perchè si vede sia il mare che il centro. Saremo aperti tutti i giorni dalle 16 alle 20, e nei festivi anche al mattino. Il costo di un biglietto, 4 euro per gli adulti e 3 per i bambini». C'è chi ha chiesto una ruota più lontana dal centro. «Sì, è vero, attrazioni come queste dovrebbero restare più lontano dal centro storico, ma in estate. In inverno non funzionano se non sono vicine al centro».

Thomas Delbianco

