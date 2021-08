Giovani, creativi e di talento il Comune chiama a raccolta i visionari della città futura

LA SFIDA

PESARO Raccontare la Pesaro che non c'è ma che ci potrà essere: il percorso di candidatura a Capitale della Cultura 2024 prevede un viaggio condiviso con tutto il territorio, compresi i cittadini che saranno coinvolti in una visione della città possibile. Dopo l'endorsement incassato da Rimini che resterà ferma un giro, il Comune mette sul fuoco tre progetti nel suo percorso di candidatura: il primo già questa settimana, dal 3 settembre. Un invito a partecipare insieme, come sottolinea il vicesindaco Daniele Vimini.

La sperimentazione

«Gli esercizi di cittadinanza culturale (promossi da Comune di Pesaro e Amat) - spiega - permetteranno di convogliare l'energia e la visione di diversi artisti, professionisti, abitanti, associazioni, turisti, portatori di interesse che gravitano intorno a Pesaro, attraverso esperienze guidate da professionisti che rafforzeranno l'identità di un territorio e che contribuiranno a disegnare il ritratto della città che desideriamo domani, ponendo la cultura al centro di una politica dello sviluppo che ci aspetta».Una sperimentazione che coinvolgerà i professionisti della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e della Fondazione Pescheria, in collaborazione con l'Isia di Urbino, il Corso di Laurea in Design dell'Università di San Marino, l'istituto Bramante-Genga di Pesaro (sede del Museo Dolcini) e lo Studio Startt di Roma. Esercizio di cittadinanza culturale 1. Il primo esercizio, a cura dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, è aperto ai giovani del territorio: i partecipanti potranno scegliere una linea urbana, Bicipolitana o extrapolitana e percorrerla più volte, attraversare la città da un capolinea all'altro e nei due sensi, scendere e esplorare a piedi i dintorni delle fermate o il tragitto, realizzando un racconto digitale dei viaggi. È possibile aderire in ogni momento. I reportage dovranno essere inviati o segnalati (in caso di link a siti o pagine/profili social) alla mail comitato@pesaro2024.it entro il 10 settembre 2021, con oggetto #1 capolinea underventidue. I lavori saranno seguiti da tutor accademici, studiosi e professionisti. Previsti ogni settimana dalle 18 alle 19, su gmeet, momenti di confronto in cui chiedere consigli, opinioni, discutere dell'esperimento. Esercizio di cittadinanza culturale 2.

I talk e i confronti

Il secondo progetto è dedicato ai giovani creativi e si svolgerà dal 3 al 7 settembre a cura della Fondazione Pescheria, in collaborazione con l'ISIA di Urbino e il corso di laurea in Design dell'Università della Repubblica di San Marino. Il compito sarà quello di sviluppare un progetto grafico individuale o in team, che contribuirà a costruire un'identità visiva per la città che non c'è, a popolarsi di segni e sogni. I lavori saranno accompagnati da lezioni e talk tenute da esperti che introdurranno i partecipanti all'eredità Dolcini e ai modelli e metodi di progettazione partecipata dell'identità visiva pubblica. La frequenza è gratuita e aperta a studenti e professionisti del design. Esercizio di cittadinanza culturale 3 Questo progetto è rivolto al design, l'architettura e l'industria culturale e creativa, per immaginare nuovi ritmi di vita urbana: l'uso che facciamo dello spazio e del tempo, ispirato al progetto della città dei 15 minuti teorizzata da Carlos Moreno. L'esercizio prevede momenti di ricerca sul campo e d'archivio, dibattito e talk con ospiti. La frequenza non prevede costi; è aperta a studenti e professionisti del design (grafici e illustratori). Le iscrizioni sono sempre tramite mail a comitato@pesaro2024.it (info tel. 0721.387651).

