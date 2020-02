«Già ordinati gel per le mani e disinfettanti»

LE SCORTE

PESARO Nelle farmacie di Pesaro esaurite le scorte di gel per le mani e disinfettanti. «Prodotti ordinati, ma non arriveranno prima di mercoledì o giovedì» dicono dalle farmacie. Anche le mascherine scarseggiano. File ai supermercati, gli scaffali si svuotano. L'emergenza Coronavirus inizia a far sentire gli effetti da psicosi anche nel Pesarese, in particolare per quanto riguarda la corsa ad acquistare i prodotti per l'igiene e i beni di prima necessità. «C'è stato un acquisto molto forte di prodotti per l'igiene delle mani e disinfettanti - spiega il presidente Aspes Spa Luca Pieri, che gestisce le farmacie comunali - Nonostante avessimo delle scorte importanti, ci eravamo premuniti per il disinfettante per le mani, ma le scorte sono terminate. Speriamo di riuscire a ritrovarli nel giro di breve tempo, ma la situazione non è semplice, perchè c'è stata un'impennata che ha portato ad esaurire anche i prodotti che le aziende produttrici tenevano in casa. Le farmacie comunali e private, sono costantemente in contatto con i centri di prevenzione cura, che la Regione Marche e il Servizio Sanitario nazionale metterà in campo». Per quanto riguarda le mascherine protettive, in alcune farmacie ieri erano esaurite le scorte. «Le abbiamo ordinate, ma non arriveranno almeno fino a mercoledì, forse giovedì», dicono. Ieri mattina si sono registrate file notevoli anche alle casse dei supermercati, ma la corsa all'acquisto di provviste è iniziata anche in città. Carrelli pieni di generi alimentari, soprattutto beni a lunga conservazione. I pesaresi hanno deciso di fare provviste in caso che la situazione degeneri. Diversi scaffali, all'Ipercoop, ieri mattina erano vuoti, in particolare quelli della pasta, e di altri beni di prima necessità non deperibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA