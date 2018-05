Genio e gourmet Parma e Pesaro gemelle del futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Parte la collaborazione culturale e di promozione turistica, fra Pesaro e Parma. Diversi gli assi di azione, si va dalla cultura in genere fino alla promozione delle eccellenze turistiche, a partire da eventi e tipicità legate all'enogastronomia. Una collaborazione che si estende anche allo sport e alle buone prassi. «La nuova partnership, appena siglata con Parma spiega l'assessore alla Cultura, Vimini è per noi centrale. Parma è infatti Città Europea della Cultura per il 2020 e Città Unesco per la gastronomia, oltre ad...