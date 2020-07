«Garantire la continuità didattica durante le elezioni»

PESARO L'avvio dell'anno scolastico e la sua continuazione entra a far parte della campagna elettorale. Il problema non è tanto l'avvio - ieri la ministra dell'Istruzione Azzolina ha firmato per l'inizio il 14 settembre di ogni scuola di ordine e grado - e le condizioni (ancora un rebus) ma il proseguo considerando che nelle Marche si voterà il 20 e il 21 settembre con il rischio che le lezioni appena cominciate debbano subire subito uno stop per l'esigenza di dover ospitare i seggi elettorali nelle scuole. Ed è il Pd a muoversi per stoppare il rischio di un'interruzione didattica tra allestimento e sanificazione. Il consigliere regionale Andrea Biancani fa sapere che è stata approvata in consiglio regionale una mozione per trovare dei seggi alternativi alle scuole. «Nell'atto di indirizzo approvato martedì scorso - spiega Biancani - si chiede una rapida ricognizione sul territorio per censire spazi dove allestire i seggi a settembre, evitando l'interruzione delle lezioni». Gli spazi alternativi potrebbero essere essere i palazzi dello sport, le palestre, gli uffici, le ex caserme, oppure strutture temporanee e altri contenitori pubblici. Anche i dem Monica Scaramucci e Stefano Ridolfi si sono mossi scrivendo al consiglio regionale, all'assessore Bravi, al prefetto Lapolla e ai sindaci sulla richiesta di mantenimento della attività scolastiche.

