Gara del prezzo per il gas metano ma vince chi ce l'ha più basso

PESARO Sul metano c'è chi specula e chi no. Ma è una gara strana perché non ci guadagna chi ha il prezzo più alto. Anzi vince chi ce l'ha più basso. Tutto dipende dal meccanismo all'origine dei prezzi del gas di cui è vittima, come tante altre aziende, la cagliese Catria Energy che ha stazioni di ultima generazione a Cagli, Fossombrone e Pergola, concepite per essere dei pit stop ambasciatori del territorio. «Ogni anno, a primavera spiega uno dei quattro soci, Gregory Rosati le aziende valutano se fare un contratto a prezzo fisso per l'anno termico che va dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022. Come l'anno precedente era la nostra scelta anche se il prezzo variabile era fissato a 10 euro e quello fisso a 20. Eravamo fiduciosi che scendesse. Tuttavia, a fine maggio è passato a 30, a giugno a 40 e poi a 50 e siamo arrivati a fine settembre a 100 euro. Quindi ad un prezzo cinque volte maggiore di quello dell'anno scorso che è il prezzo a cui adesso siamo costretti a comprare». Racconta che stanno vendendo a rimessa e, nonostante le numerose circolari per spiegare che il prezzo d'acquisto è condizionato dal prezzo del mercato, ci sono ancora automobilisti che se la prendono con i gestori. Contestano il prezzo paragonandolo a quelle di altri brand che, forti di vecchi contratti, negoziati a più lungo termine, speculano e si accodano parzialmente agli aumenti.

«La beffa è che non possiamo scioperare conclude Gregory per manifestare i nostri problemi, sarebbe interruzione di servizio pubblico essenziale. Ma il paradosso è che sono i clienti stessi che ci aiutano a limitare le grave perdite, scegliendo di sostituire il pieno di metano con la benzina oggi molto più conveniente».

