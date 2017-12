Gang delle slot, nuovo colpo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RAZZIAPESARO Fermata una banda delle slot machine, ma l'incubo continua. Perchè altri malviventi sono entrati in azione per scassinare le video lottery e prelevare i loro incassi. Ci sono anche segnalazioni di ragazzi pronti a scassinare le auto parcheggiate vicino ai centri commerciali.È successo nella notte tra il 23 e il 24 dicembre quando ignoti hanno approfittato di una basculante lasciata socchiusa per introdursi facilmente al circolo Arci Diamante di via Gagarin. Una volta dentro hanno forzato le casse delle sei slot machine...