Furgone resta impantanato sul bagnasciuga a Sottomonte

PESARO Intervento sui generis ieri mattina per la squadra dei vigili del fuoco di Pesaro che sono dovuti intervenire sulla spiaggia di Sottomonte in soccorso del conducente di un furgone che era rimasto impantanato sul bagnasciuga (come si evince dalla foto sopra gentilmente concessa da Radio Incontro). E' successo all'altezza di Bagni Due Palme dove il furgone era impegnato nelle effettuare delle consegne. Probabilmente si è portato un po' troppo avanti sulla battigia e le ruote sono affondate nell'arenile bagnato. Un effetto tra il fango e le sabbie mobili insomma che è bastato per intrappolare il furgone che non è riuscito più a muoversi rimanendo bloccato sulla riva tra mare e sabbia. Il tutto suscitando l'inevitabile curiosità dei bagnanti che hanno assistito passo dopo passo alle manovre per rimetterlo in carreggiata. Alla fine dopo vari tentativi andati a vuoto non è rimasto altro che allertare i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire con un apposito mezzo anfibio per sbloccare la situazione che si è risolta in via definitiva solamente intorno a mezzogiorno. Quest'anno non è certo la prima volta che i vigili del fuoco vengono chiamati in soccorso di mezzi bloccati sull'arenile e che non si riescono a tirare fuori. Anche poche settimane fa un caso analogo era successo sempre a Sottomonte, mentre in passato a restare fermi sul bagnasciuga è toccato soprattutto a dei trattori, ruspe o piccoli mezzi cingolati che a inizio stagione erano impegnati nel ripascimento dell'arenile.

