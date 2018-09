Funghi e tartufo è la domenica delle eccellenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA QUALITÀACQUALAGNA La campagna d'autunno delle eccellenze di stagione vede in pole San Sisto, frazione di Lunano, dove ieri si è inaugurata la 51° edizione della Festa del Fungo che oggi accoglierà il visitatore con una serie di iniziative gastronomiche - in primis le Cene nel Bosco Connfesercenti che coinvolgono i ristoranti della zona - che verranno bissate nel prossimo fine settimana, 6/7 ottobre. L'iniziativa riserva anche quest'anno tanti appuntamenti per gli appassionati della micologia e della buona tavola, a partire...