Free e no vax: «Deve essere rimosso dall'incarico»

PESARO Per il suo post Umberto Gnudi è stato anche criticato, attaccato, segnalato. Free vax e no vax sulle barricate per richiederne la rimozione dal ruolo che ricopre come responsabile del Pronto soccorso. Umberto Carriera, per esempio, segretario del movimento Io Apro ha scritto al governatore Francesco Acquaroli. Altri lo hanno segnalato all'Ordine dei medici per le frasi ritenute troppo forti. Per il Comitato Salute e Diritti si tratta di «gravissime parole di odio e disprezzo. Parole intrise di intolleranza e avversione nei confronti di quella piccola parte dei cittadini che liberamente ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione anti-coronavirus, che ricordiamo, non è nemmeno obbligatoria. Un medico, per di più del servizio pubblico, non dovrebbe mai esprimersi in questo modo verso una parte dei suoi pazienti, manifestando tali pregiudizi e livore. Un medico che ha giurato di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute (Giuramento di Ippocrate) non può rimanere a capo di un reparto tanto importante come un Pronto soccorso. Questo intollerabile comportamento ci fa sentire a rischio, non tutelati in caso di bisogno e di ricovero presso l'Ospedale di Pesaro. Per questo chiediamo che il dottor Gnudi venga rimosso immediatamente dal suo incarico e che vengano prese nei suoi confronti misure, anche disciplinari, affinché non possa nuocere ad alcun paziente non corrispondente ai suoi gusti personali. Si sta creando una lotta fra vaccinati e non vaccinati, fra cittadini di serie A e di serie B, fra eletti e reietti, che è stata vista e stigmatizzata tante volte nella storia, che sta logorando la fiducia nelle istituzioni, il rispetto negli altri e sta mandando in frantumi la nostra società. Fermiamoci, condanniamo ogni atto di odio e intolleranza, prendiamo le distanze da chi ci vuole mettere gli uni contro gli altri. Cerchiamo infine di parlarci e capirci sempre con rispetto e comprensione. Restiamo umani, sempre». Critico anche l'ex sindaco Oriano Giovanelli: «Penso che siano considerazioni che si deve tenere per sé. È una china pericolosa. Direi inaccettabile nell'ambito di un servizio pubblico». Per la consigliera comunale ex 5 Stelle Lisetta Sperindei «ha lo schifo troppo facile non può occupare quel posto», per l'avvocato Giovanni Orciani «uno così non ha più la lucidità di dirigere un Pronto soccorso».

