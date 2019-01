«Fox, la zona va riqualificata togliendo il traffico urbano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOPESARO «Liberiamo Tombaccia dalla Fox o mettiamo in sicurezza residenti e lavoratori, delimitando ancora di più i serbatoi». Il quartiere Cattabrighe- S.Maria delle Fabbrecce - Tombaccia è quello direttamente interessato dalla questioni legate al futuro della ditta Fox Petroli. Il presidente Claudio Salucci non ha ancora convocato il consiglio di quartiere per fornire un parere sull'aggiornamento del Piano di emergenza esterno (Pee) del colosso industriale di olii. C'è tempo fino al 7 febbraio per inviare il parere alla...