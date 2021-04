FOSSOMBRONE I vaccini sono insufficienti, il personale non è abbastanza, i punti vaccinali non aumentano e se, a Pesaro, i medici di base sono in pressing su tutti questi temi, non fanno eccezione gli altri territoi. Cercasi infermieri volontari per vaccinare. «Come coordinatore dell'equipe territoriale dell'ex zona di Fossombrone (da Lucrezia a Fossombrone) sto organizzando due punti vaccinali a Colli al Metauro e Fossombrone» annota il dottor Fabrizio Valeri, presidente regionale dello Snami (Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani) «però l'Asur non ha personale e fondi per fornirci personale infermieristico e amministrativi. I responsabili locali di Asur cercano di aiutarci come possono. Non voglio fare polemica con altre figure. Sto solo cercando infermieri pensionati o fuori orario di lavoro che volontariamente e gratuitamente diano una mano ai medici di medicina generale a vaccinare unico modo per uscire da questo incubo. Chi sa o è in grado di aiutarci si faccia avanti». Sul mancato inserimento di Fossombrone nell'elenco della Regione interviene il sindaco Bonci. «Ho appena parlato coi dirigenti sanitari che provvederanno a far rettificare la cosa. Va detto che l'Asur ha già attivato da tempo un centro vaccinazioni a Fossombrone, presso il punto prelievi del nostro ospedale di comunità, riservato prima al personale sanitario, mentre adesso stanno vaccinando i diabetici. Per il centro gestito dai medici di famiglia sto lavorando in tal senso». La minoranza consiliare osserva che «sarebbe opportuno che il Comune sostenga l'attività fondamentale dei medici di famiglia garantendo collaborazione gestionale e supporto infermieristico».

