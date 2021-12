Fondi al San Domenico è già corsa al progetto «Sei mesi come tempo»

I CONTENITORI

PESARO Si apre una strada per il recupero di Palazzo San Domenico, contenitore dismesso da anni e passato di mano, dalla proprietà Fondazione Cassa di Risparmio al Comune dopo che nell'ottobre del 2020 ne era stato deliberato l'acquisto, per oltre un milione della porzione che si affaccia su via Giordano Bruno e attualmente ormai da diverso tempo ingabbiata. La strada percorribile sta nei fondi nazionali della Rigenerazione urbana.

Da dove si comincia

Praticamente lo scorso giugno il Comune ha presentato tre progetti per il recupero di tre palazzi: San Domenico, Mazzolari e Almerici per complessivi 20 milioni. L'importante era conoscere quanto prima il primo pronunciamento dell'Alta Commissione incaricata di visionare i progetti di recupero e rigenerazione inviati dai vari Comuni. E ora questi progetti sono entrati nella graduatoria ministeriale. Il Comune attende pertanto l'uscita della graduatoria ufficiale e nel frattempo si lavora sull'iter progettuale. Ora l'architetto Maurizio Severini, dirigente del servizio Opere Pubbliche incaricato a seguire iter e progetti insieme all'architetto Maria Cristina Rossi, può finalmente tornare a bussare allo studio di architettura Canali di Parma, che già anni fa, su mandato della Fondazione Cassa di Risparmio, aveva preso in mano la riqualificazione. Confermate le risorse milionarie, circa 7 milioni di euro per il San Domenico, il passo successivo sarà rielaborare il progetto preliminare iniziale, curato appunto internamente dall'architetto Rossi ma commissionato dall'Amministrazione anche all'architetto Guido Canali di Parma. Il disegno iniziale va ricalibrato.

L'elaborazione

«Nell'elaborazione del disegno definitivo per il recupero e la trasformazione del grande contenitore che si affaccia su via Giordano Bruno, da presentare entro il 4 giugno 2022 anticipa il vice sindaco e assessore con delega alla Cultura Daniele Vimini - si seguiranno le linee guida indicate dal sindaco Ricci per nuove destinazioni». Il recupero: particolare attenzione nel progetto definitivo, seguendo le indicazioni del sindaco e del dirigente alle Opere Pubbliche, verrà data al piano terra dell'attuale complesso edilizio. Nella parte che si affaccia su via Giordano Bruno, sindaco e giunta, hanno deciso di trasferire gli uffici comunali, al momento sparsi per la città e più distanti dal Palazzo comunale, in particolare, viste le dimensioni interne, potranno trovare posto i Servizi sociali ed Educativi che oggi si trovano in via Mameli. Nella parte alta del palazzo, realizzando un corridoio vetrato, che si affaccia sulla via Bruno e su piazza del Popolo, potrà trovare la propria sede istituzionale la succursale pesarese dell'Università Politecnica delle Marche, che oggi invece occupa solo alcune sale di palazzo Gradari. Niente parte museale quindi, ma spazi studio e laboratoriali per l'Università. Questa parte del progetto è stata modificata in corso d'opera, nell'ultimo anno e mezzo rispetto, ai disegni e alle destinazioni previste dall'architetto Canali. La parte superiore ha comunque necessità di un intervento di messa in sicurezza e adeguamento sismico. Pressoché invariata invece rimarrebbe la destinazione fra il Mercato delle Erbe e il primo piano.

La strutturazione

Un'area strutturata per ospitare attività di promozione e vendita di prodotti gastronomici, enogastronomici e tipici oltre ad attività all'interno di ristorazione, e la riqualificazione del vecchio Chiostro da destinare a eventi e iniziative legate alla musica e all'intrattenimento in genere, aperte al pubblico. Cosa questa, che finora invece manca nel cuore del centro storico. Obiettivo, che fin da ora si danno gli amministratori locali è completare la partita sul nuovo San Domenico nel biennio 2025-2026 .

Letizia Francesconi

