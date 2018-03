Foglia messo in sicurezza verifiche anche per i ponti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I PROGETTIPESARO E' rientrata l'allerta per il fiume Foglia con le ultime ore hanno che hanno visto al lavoro Genio civile e Consorzio di bonifica delle Marche. Ma il Foglia, così come il Cesano e il Metauro, continueranno a essere monitorati anche oggi in vista di nuove piogge e per lo scioglimento della neve, caduta abbondante la scorsa settimana. «Il sistema sta reggendo - ha spiegato Mario Smargiasso, responsabile del Genio civile - ma le verifiche continueranno anche nelle prossime ore. E sarà la diga di Mercatale a garantire una...