Fme, nuove domande e senza le risposte

PESARO Federico Alessandrini, ex consigliere comunale dei 5 Stelle, prende posizione con un post sulla sua pagina Facebbok sul caso della Fme che ha già sollevato una serie di interrogativi da parte dell'opposizione con un'interrogazione a hoc sui tempi e modi presentata da Prima c'è Pesaro- Fdi. Il nodo è sempre quello: una ditta (la Fme) di laterizi che deve trasferirsi dall'area del cimitero per lungo l'interquartieri, un domino legato alla possibilità di lasciare l'attuale sede di via Mirabelli per consentire la realizzazione di un'area di sosta al servizio del cimitero e del mercato. Ma nel frattempo i tempi di sono dilatati. E sempre nel frattempo nell'area dell'interquartieri dove sarà la nuova sede della Fm è stato inaugurato un nuovo supermercato. «Come mai? - si interroga Alessandrini Come mai quando dicevamo che sarebbe accaduto proprio questo, il sindaco Matteo Ricci e l'assessore Enzo Belloni dicevano che non sarebbe stato così e che ci sbagliavamo? Come mai dicevano che strumentalizzavamo la cosa e la nostra era campagna elettorale? Come mai ancora oggi la ditta non si è trasferita? Come mai nonostante l'impellente necessità di avere un parcheggio per il mercato del martedì si è ritenuto più urgente permettere la realizzazione di un edificio commerciale? Come mai l'azienda, che da accordo di programma doveva realizzare il parcheggio, non sarà più obbligata a farlo? Come mai l'amministrazione ha permesso di dare priorità all'esigenza del singolo invece che pensare al bene della collettività?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA