Fiorenzuola, al mare fino a sera «Da oggi vigileremo noi gestori»

PESARO Una doccia, un truck di ristoro e qualche lettino fra i tronchi issati sulla sabbia come palafitte coperte da teli per il riparo dal sole. Ecco l'istantanea della spiaggia di Fiorenzuola. Il taglio del nastro sabato alle 19 per la nuova gestione dell'arenile libero affidata allo staff di Paolo Concetti con il suo Centro35gradi, non cambia l'abitudine con cui i bagnanti continuano a vivere la spiaggia di Fiorenzuola. Scendendo strada della Marina, la fotografia è la stessa dell'estate 2019. Tratti di saliscendi dove, a tre anni dall'incendio, mancano parti di protezione in legno o guardrail negli scorci più pericolosi. L'intervento allora promesso da Regione e Comune non è ancora partito. Ma in piazzola, qualcosa è cambiato. C'è il food truck, due panche, il box in legno di 20 metri quadri, ma soprattutto la doccia e due bagni chimici di cui uno per disabili. All'arrivo in spiaggia del sindaco Ricci, dell'assessore Pozzi e del presidente dell'Ente Parco, Mariani, per l'inaugurazione, c'era ancora tanta gente e comitive di giovani che continuavano a scendere. «Buona la prima commenta Paolo Concetti ciò a cui tengo è la pulizia dello spazio attrezzato e dell'arenile. Deve passare il messaggio, che la spiaggia resta libera e non dev'essere snaturata, ma ora sarà più controllata, pulita e con servizi igienici fruibili. Proprio per questo abbiamo scelto di prevedere una dotazione minima di lettini a noleggio, 20 rispetto ai 50 previsti dal bando comunale». Per la pulizia della spiaggia il nuovo gestore e Marche Multiservizi dovranno provvedere alla raccolta differenziata. «Resteremo in spiaggia con il truck fino alle 23 così Concetti un orario di controllo prolungato, che accoglie anche l'ok dell'Amministrazione e del quartiere San Bartolo. Questo ci consentirà una maggiore vigilanza su bivacchi notturni per chi passa la notte in spiaggia e accende falò vietati. Avremo un'attenzione in più e se servirà potremo passare anche la notte nel truck. La piazzola sarà mantenuta sempre pulita. Abbiamo già avuto diverse richieste per poter lasciare per un mese o per tutta la stagione sdraio o ombrelloni nel box in legno. Il passo successivo sarà promuovere delle convenzioni a tariffa agevolata per la richiesta di lettini da far trovare pronti ai vacanzieri del B&B di Fiorenzuola e ai turisti dei due campeggi».

