Finito il Benelli parte il Toti «Manteniamo gli impegni»

IL CANTIEREPESARO Il via vai di camion e ruspe è costante. Arrivano attraverso il percorso all'interno del parco Scarpellini e raggiungono il terreno esterno, dove ci sono gli operai al lavoro per realizzare il nuovo campo in sintetico. Il cantiere per riqualificare il campo da rugby Toti Patrignani, uno degli interventi sugli impianti sportivi più attesi della campagna autunno-inverno, ma non l'unico, è ufficialmente partito. Opera coperta dal punto di vista economico con un milione di euro di fondi del Cipe. Nascerà un nuovo campo in...