Finiscono multati anche gli stabili del San Bartolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECOROPESARO Multe non solo per strutture pubbliche ricettive, ma anche ai privati per edifici ammalorati. L'ordinanza sul decoro urbano continua a mietere vittime perché la guerra al brutto, dopo aver colpito strutture ricettive abbandonate, si è scatenata anche su alcuni edifici, soprattutto nella zona della Panoramica San Bartolo. Un parco a cui l'amministrazione Comunale tiene molto e che vuol essere una cartolina delle bellezze del territorio. Che mal si conciliano con le brutture. Così nelle scorse settimane sono stati elevati tre...