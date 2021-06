«Finalmente liberi e adesso portateci eventi e turismo»

LA RIPARTENZA

PESARO La zona bianca dà il via libera alla serenità di godersi una cena senza la paura di tornare a casa dopo il coprifuoco: un primo segnale di ripresa e di speranza per i ristoratori, fino a domenica scorsa, limitati e appesantiti dalle restrizioni. C'è entusiasmo e voglia di ripartire, lasciandosi alle spalle questo anno e mezzo difficile, che è costato anche la sopravvivenza di diversi locali che non hanno avuto la forza di poter riaprire. «Nel giro di 10/15 giorni sono cambiati tanti fattori: - spiega Mario di Remigio, di Polo Pasta e Pizza ma anche presidente dei ristoratori di Confcommercio - eravamo all'aperto col freddo e poi piano piano hanno riaperto tutti, il coprifuoco, la limitazione delle persone a tavola. Credo che saranno gli stranieri, i turisti a fare la vera differenza: per un ristoratore togliere il coprifuoco di mezzanotte cambia poco, credo serva più ai bar. È vero che siamo tornati alla normalità, ma finché non ci saranno eventi in grado di attrarre turismo, da quelli sportivi al Rof, sarà difficile una ripresa vera».

La speranza

Per Stefano Ciotti dello stellato Nostrano è una vera liberazione l'abolizione del coprifuoco: «Il fatto che finalmente si possa prendere l'auto per decidere di andare a mangiare anche un po' più lontano da casa è una vera liberazione. Ho molti clienti che vengono dalla Toscana, dall'Umbria, dalla Romagna: ora potranno godersi una cena senza la paura di dover scappare. La speranza più grossa è quella di proseguire anche verso l'autunno lo stato di emergenza è stato spostato a dicembre e qualche dubbio resta, ma voglio pensare ad una estate serena e sono molto positivo». Secondo Stefano Arduini, per tutti Kalle, de L'Artista, la crisi c'era anche prima del Covid e la frase niente sarà più come prima è più che mai attuale, anche se «l'ottimismo sta risalendo e speriamo che le norme non siano particolarmente restrittive: portare la mascherina sia in sala che in cucina, inizia ad essere un problema serio, di salute, con queste temperature. Noi saremo sempre ligi e attenti nel rispettare tutte le indicazioni, anche perché siamo tra quelli che più hanno pagato questa pandemia e lo saremo anche in funzione di questa zona bianca che ci permette anche tavolate più allargate, anche se, personalmente, nel nostro locale, dividevamo anche in tempi non sospetti i clienti, per comodità loro e nostra. La sinergia tra noi, gli albergatori e i bar l'ho sempre cercata e forse è la cosa migliore per una buona armonia di servizi». Il ritorno alla zona bianca è stato accolto con entusiasmo anche da Stefano Mirisola di Idea.le di Fano e vicepresidente di Confesercenti: «Già l'allungamento alla mezzanotte aveva dato risultati positivi per lavorare con calma, il coprifuoco delle 23 era un disastro. Credo che l'arrivo della bella stagione riporti la voglia di uscire, la voglia di socialità, anche nel rispetto delle regole, perché per chi fa il nostro mestiere è fondamentale tutelare se stesso e gli altri con la massima attenzione. È stata davvero dura per tutti noi e in tanti non ce l'hanno fatta a riaprire. Ora di entusiasmo ne abbiamo tanto, speriamo in una bella estate e in un autunno migliore, speriamo che i sacrifici che abbiamo fatto, per amore del nostro lavoro, non siano stati vani».

Tutti concorsi

Per la storica pizzeria C'era una volta nel centro di Pesaro il coprifuoco è stato davvero pesante: «La nostra è una clientela giovane, che in tempi normali veniva da noi a mezzanotte. - racconta William Petroccione - Finalmente un bel passo verso la libertà: il coprifuoco era una prigionia anche per chi, come noi, che finito di lavorare doveva fuggire a casa senza prendersi nemmeno una boccata d'aria. Poi, tenere i tanti ragazzi separati, in tavoli da 4 è stata davvero dura, soprattutto perché anche loro hanno passato un momento difficile. Speriamo di esserci buttati tutto alle spalle che sia solo un brutto ricordo: speriamo in un bell'autunno e in un Natale come sembra di far fatica a ricordare».

Elisabetta Marsigli

