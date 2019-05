Fiera, Camera di commercio mette in vendita i padiglioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PACCHETTOPESARO Fiere di Pesaro, la Camera di Commercio mette in vendita i padiglioni. Questione di giorni per il nuovo bando, così come prevede la legge nazionale dopo l'unificazione delle camere provinciali in un un'unica regionale. E così i beni immobiliari che non rientrano nelle funzioni degli enti vengono venduti. Il presidente camerale Gino Sabatini spiega che la vendita «riguarderà il padiglione A B E e l'area del C, quest'ultimo già coinvolto da un incendio qualche anno fa. Si tratta di un secondo bando, che ora come Camera di...