Fiera, abusivi fermati sui treni e ai varchi presidi anti-furbetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIPESARO. Venditori abusivi fermati alle stazioni del treno e dei bus da un task force di polizia, e alla fiera non si vedono. Rimossi solo cinque mezzi in una zona mare affollata di gente, di mercanti ma anche di personale e di volontari in ausilio. Bilancio positivo, nel primo giorno della Fiera di San Nicola, non solo per la nutrita affluenza di visitatori, complice il meteo favorevole, ma anche dal punto di vista della sicurezza. «Non abbiamo visto venditori abusivi nella zona della fiera», ha detto ieri nel primo pomeriggio il...