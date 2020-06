Fido debutta in spiaggia ed è subito tutto esaurito

LA STAGIONE

PESARO A lungo attesa dai pesaresi, si può considerare un debutto di successo quello della spiaggia per cani, gestita da Giovanni Dallago, vincitore del bando (con Katja Di Lorenzi), forte dell'esperienza decennale ad Animalido, in uno dei tratti di spiaggia libera di Baia Flaminia. L'area pesarese dog beach comincia a ridosso della foce del Foglia e dista oltre cento metri dal primo stabilimento balneare, si tratta infatti di uno spazio più ampio rispetto a quello che era stato previsto qualche anno fa.

Come vi si accede

«Tutti potranno venirci gratuitamente. Ci saranno servizi essenziali come acqua, doccia, ombra. E anche i cani potranno fare il bagno. C'è molto interesse e siamo molto soddisfatti per questi primi due giorni - puntualizza Dallago. - All'area potranno accedere solo cani identificabili con microchip o altro documento idoneo, ai sensi della normativa in materia. È obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio. Abbiamo varie idee sul miglioramento della spiaggia, anche sulla base dell'esperienza di Animalido, che potremo proporre, ma pensiamo che sia già molto importante questo primo traguardo storico per Pesaro». Ad Abbaia Flaminia, come è stata ironicamemte ribattezzata, sono presenti anche un bagnino di salvataggio e un educatore cinofilo per sorvegliare i cani e vigilare sul rispetto del regolamento.

L'opportunità

«Una opportunità in più molto importante per la città anche sul piano turistico - commenta il sindaco Matteo Ricci, sorpreso ieri mattina a controllare l'andamento di questo esperimento - Una decisione molto combattuta ma siamo finalmente riusciti riproporla. Le strutture (il gazebo di deposito che ha innescato le polemiche per il suo impatto sulla vista mare) sono state temporaneamente posizionate sulla strada, ma è una sistemazione solo provvisoria. Era importante partire velocemente, per garantire questa nuova opportunità per Pesaro. Ci sono tante cose da fare ancora, tra cui pulire meglio anche la spiaggia, ma siamo già in grado di dare dei servizi di base (affitto lettini e deposito) e mi sìmbrano tutti molto ordinati e sereni». Da Perugia ad Acqualagna, da Urbania agli stessi pesaresi, cani di piccole e grandi taglie, dal barboncino toy al cane corso, possono finalmente andare in spiaggia con i loro amici a 2 zampe. «È stata una splendida sorpresa, - commenta Lucia da Perugia, con il marito, due bambini e due cagnolini - ieri ho mandato al mare mio marito e i miei figli e sono rimasta a passeggiare con i nostri cagnolini sul lungomare. Poi mi han detto della spiaggia e oggi siamo finalmente tutti insieme! Abbiamo 5 cani a Perugia e, a turno, li porteremo con noi».

Sorpresa e commozione

«Mi sono davvero commossa - commenta Costanza Lucchino presidente Enpa Pesaro - nel vedere tanti cagnolini e i loro amici umani così felici, finalmente insieme». Federica è con Kurt, un bellissimo cane corso: «Ci siamo trovati benissimo, ma vorrei fare un piccolo appunto: la gente senza cani sarebbe meglio sfruttasse altre zone. In fondo noi abbiamo solo 50 metri a disposizione, mentre chi è senza cane può andare ovunque». Un primo passo importante, soprattutto contro l'abbandono degli animali: un primo weekend che ha reso felici molti pesaresi, qualcuno venuto anche con dei cuccioli per abituarli fin da piccoli: «Lavoriamo tutta la settimana, - conferma Laura con la sua cucciola di 4 mesi - ed è stato bello poter passare la domenica insieme al nostro nuovo amico, in famiglia». E c'è anche Marilyn, una golden retriver di 9 anni che ha simpaticamente posato per una foto con il sindaco.

Elisabetta Marsigli

