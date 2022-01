Ffp2 a prezzo calmierato a Pesaro e a Gabicce

PESARO Ritmi altissimi anche nelle farmacie comunali che hanno assunto personale per sostenere la domanda di tamponi. E Aspes, che gestisce le farmacie, annuncia di aver recepito in anticipo, già da oggi, l'accordo sul prezzo calmierato delle mascherine Ffp2. Il presidente Aspes Luca Pieri spiega: «Giornalmente affrontiamo circa 800 tamponi gestiti dall'hub di via Giolitti e altre 8 farmacie comunali dove è possibile fare i tamponi. Si sta andando a regime anche se le difficoltà sono evidenti. Ci sono file dovute a chi si presenta senza prenotazione, ma cerchiamo di dare risposta per coprire tutte le esigenze». La situazione negli ultimi giorni è cambiata. Se prima si recavano al test i lavoratori che necessitavano del Green pass, ora non c'è solo questo. «L'aumento generalizzato del contagio ha fatto crescere la domanda. Abbiamo tante persone che si presentano per precauzione. Oggi con il raffreddore si va a fare il tampone per poter stare sicuri coi familiari o fare vita sociale. Questo ha fatto esplodere la richiesta di tamponi, basta dire che a livello nazionale le farmacie ne fanno 1,2 milioni in una giornata. Abbiamo quindi assunto personale: 5 nell'hub vaccinale di via Giolitti e altri 5 nelle altre farmacie solo per ottemperare a questo servizio. Tutto dettato dalla richiesta molto forte. Inoltre somministriamo anche i vaccini». Da ieri nelle nove farmacie comunali di Pesaro e in quella di Gabicce Mare sono disponibili le mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 0,75 euro. Il presidente di Aspes spa Luca Pieri, in qualità di vicepresidente nazionale Assofarm, ha partecipato all'incontro in videoconferenza con il commissario Figliuolo. «La volontà comune alla luce delle nuove misure introdotte dal Governo per combattere l'emergenza sanitaria, che prevedono l'obbligatorietà della mascherina Ffp2 in vari ambiti (teatri, cinema, mezzi di trasporto pubblico, funivie, cabinovie, seggiovie impianti sportivi al chiuso etc.), è quella di non pesare sulle tasche dei cittadini spiega Le farmacie, confermando il proprio ruolo di primo presidio del sistema sanitario sul territorio, hanno mostrato nuovamente una forte attenzione e sensibilità alle esigenze dei cittadini. E nelle farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare il prezzo calmierato verrà applicato già a partire da oggi».

