Ferie, la grande incognita tra turni e attese di ordini

PESARO Ferie estive, la grande incognita. Aziende pronte a lavorare anche in agosto, ma tante altre in attesa di ordinativi per poter cercare di recuperare quanto perso durante il periodo di chiusura della pandemia da Covid 19. Tante questione aperte, seguite anche dai sindacati e dalle associazioni di categoria. Moreno Bordoni, segretario provinciale della Cna e alla guida dell'azienda speciale del comparto Mobile-Meccanica della Camera di Commercio, fotografa la situazione del momento.

Lo stato d'incertezza

«La situazione è molto fluida, molti stanno ragionando sull'idea di chiudere l'azienda massimo una settimana e di poter far fare ai dipendenti dei turni. L'obiettivo è poter provare a recuperare il terreno perduto e ci sono piccoli medi imprenditori pronti a lavorare eccetto la classica settimana di Ferragosto dedicata alla chiusura. Del resto se ci sono ordini meglio approfittare per rilanciare l'economia locale. Parliamo del settore del commercio ma anche del manifatturiero mentre c'è più incertezza nel mobile e nella meccanica. Qualcosa è ripartito e speriamo possa continuare. A inizio anno avevamo avuto segnali positivi dall'export. Ci avviavamo verso un nuovo anno record, poi tutto si è fermato. Vedremo la tendenza nelle prossime settimane, dopo la riapertura dei confini per poter riprendere i contatti con l'estero».

Prima e dopo

Le imprese attive del territorio del pesarese alla data del 31 maggio sono 34.163 e impiegano 108.123 addetti in tutte le sedi di impresa; le attività economiche del territorio si concentrano soprattutto dei settori di commercio all'ingrosso e al dettaglio (23,1%), agricoltura (15,3%) e attività manifatturiere (13%). Al primo trimestre il valore delle esportazioni nella meccanica è stato di 162 milioni di euro contro i 175 dello stesso periodo dell'anno precedente. Una perdita del 7,8% dettata anche dalla chiusura dei mercati cinesi già dai primi mesi dell'anno per effetto del Covid. Al contrario il mobile aveva retto bene con 69 milioni di euro di prodotti esportati contro i 67 del primo trimestre 2019, un +3%. Ora lo scenario è cambiato. «Molte aziende hanno una visibilità ridotta spiega Maurizio Andreolini, segretario della Cisl Ci sono pochi ordini e ancora tanta richiesta di cassa integrazione. Non ci sono ancora aziende di un certo livello che stanno programmando le ferie estive. L'auspicio è che se arrivano commesse, si possano ridurre le ferie a qualche giorno. Ad oggi non c'è previsione e non ci sono discussioni. Ma se ci fosse lavoro siamo pronti a trovare accordi per andare avanti anche in agosto. Preferiamo parlare di modulazioni diverse di ferie che di cassa integrazione. Questo vale per le grandi aziende che per i terzisti, legati a doppio filo con i gruppi più nutriti del territorio».

La metalmeccanica

Anche Roberto Rossini della Cgil sottolinea che «al momento non ci sono situazioni eclatanti in cui ci chiedono di lavorare d'estate. Del resto anche la concessione di 4 settimane in più di cassa integrazione covid sono un segnale. In tante la stanno chiedendo per mettersi al riparo in caso di poche commesse. La speranza è che ci siano nuovi ordinativi, ma al momento si sta parlando di ferie estive solo nella metalmeccanica». Fabrizio Bassotti della Fiom Cgil sottolinea un altro aspetto. «Durante la pandemia molte aziende pensavano di non andare in ferie ad agosto, ma questa idea sta scemando. Ad oggi non c'è certezza sugli ordini e le produzioni in atto sono quelle che erano già in pancia. L'export non sta trainando e stiamo discutendo di ferie in maniera molto pacata. È chiaro che se arrivano ordini l'obiettivo è coniugare la produzione e la pausa, un diritto dei lavoratori. Non permetteremo a Confindustria di approfittare della crisi per fare terra bruciata dei diritti dei lavoratori».

Non perdere tempo

Altro tema, la mascherina. «Con il caldo - rimarca il sindacalista - sta diventando un problema in alcune ditte. Ne stiamo discutendo. Ma in questa fase servono investimenti pubblici e privati anche in innovazione per poter rilanciare l'economia del territorio. Ma tutto sembra fermo, occorre non perdere tempo».

Luigi Benelli

