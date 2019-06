Fdi: «Sarà Baiocchi la nostra presenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO Fuori dal consiglio comunale, seppur con «valutazioni giuridiche ancora in corso», ma Fratelli d'Italia è comunque soddisfatto dell'esito elettorale. «Siamo fieri degli ottimi risultati ottenuti alle Europee (2701 voti: 5.07% rispetto ai 1598: 3,00% del 2014), che dimostrano che il partito è in crescita esponenziale e questa crescita potrà offrire e nuove opportunità per un buon governo nazionale afferma la coordinatrice comunale di Fdi Serena Boresta - Amara invece la delusione per i risultati delle amministrative che denotano...